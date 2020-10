लोजपा ने जारी की 42 उम्मीदवारों की लिस्ट, भाजपा से आए नेताओं को मिला टिकट

Bihar

oi-Prashanth Rai

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों का घोषणा शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एनडीए से अलग हो चुकी लोजपा ने भी अपने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जिसमें भाजपा छोड़ लोजपा में आए रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी और राजेंद्र सिंह को भी टिकट दिया गया है। रामेश्वर चौरसिया को पार्टी ने सासाराम से टिकट दिया है।

वहीं उषा विद्यार्थी को पालीगंज विधानसभा सीट पर टिकट दिया गया है। इसके अलावा राजेंद्र सिंह को पार्टी ने दिनारा विधानसभा से टिकट दिया है। बता दें कि लोजपा ने पहले ही 28 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। बता दें कि बिहार चुनाव के लिए लोजपा एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने इस चुनाव में अकेले 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया।

Lok Janshakti Party (LJP) releases a list of 42 candidates for the upcoming #BiharElections2020

Rameshwar Chaurasia, Usha Vidyarthi and Rajendra Singh - BJP leaders who had recently joined the party to contest from Sasaram, Paliganj and Dinara respectively. pic.twitter.com/x28YhGFq78