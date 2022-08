पब्जी खेलते हुआ प्यार तो नैनीताल से भागकर रायसेन चली आई लड़की, दोनों ने कर ली शादी

Bhopal

oi-Laxminarayan Malviya

भोपाल,25 अगस्त। कब किसको किससे प्यार हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. यू तो आपने ऑनलाइन गेम को लेकर ब्लैकमेलिंग, घर छोड़ना, अपने ही पैसे उड़ा देना और खुदकुशी कर लेना जैसे तमाम खबरें देखी और सुनी होंगी, लेकिन शायद यह नहीं सुना होगा कि ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते किसी को प्यार हो गया हो और दोनों ने शादी कर ली हो। ऐसा ही कुछ हुआ है मप्र के रायसेन जिले के एक युवक को उत्तराखंड के नैनीताल की एक युवती से ऑनलाइन गेम पब्जी खेलते-खेलते प्यार हो गया। प्रेम कहानी तब सामने आई जब युवती के परिवार ने नैनीताल के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नैनीताल पुलिस युवती को लेने रायसेन पहुंची तो उसने वापस जाने से मना कर दिया।

English summary

While playing PUBG, girl came to Raisen after running away from Nainital, both of them got married