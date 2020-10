मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 : जनता मेरे लिए भगवान, मैं उनका पुजारी-शिवराज सिंह चौहान

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी है। यहां तीन नवंबर को वोटिंग होगी। दस नवम्बर को वोट गिने जाएंगे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कई विधायक उपचुनाव में मतदाताओं के पैर पकड़ते नजर आए हैं। वहीं, भाजपा-कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग भी चल रही है।

इस चुनावी मौसम में मतदाता को भगवान माना जा रहा है। इसकी एक बानगी जौरा मुरैना चुनावी सभा में देखने को मिली। यहां मतदाताओं को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा जनता मेरे लिए भगवान समान और मैं पुजारी हूं। मैंने शून्य प्रतिशत पर ब्जाय दर ऋण दिया था, लेकिन सेठ कमलनाथ ने किसानों से छीन लिया और उसके बदले उन्हें 18 प्रतिशत की दर से ऋण दे दिया।

Madhya Pradesh: CM Shivraj Singh Chouhan addresses a public rally in Jaura, Morena as part of his by-election campaign.

"For me, public is god & I'm the priest. I gave loan at 0% but Seth Kamal Nath you snatched it away from farmers & instead gave them a loan at 18%," he said.