भोपाल: शिवराज सिंह चौहान ने ली गौ-कैबिनेट की पहली बैठक, कहा- इसे केवल पशुपालन विभाग द्वारा ही नहीं देखा जा सकता

Bhopal

oi-Vinay Saxena

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को गौ-संरक्षण और गौ-संवर्धन के लिए हाल ही में गठित की गई गौ-कैबिनेट की पहली बैठक ली। यह बैठक भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। राज्य सरकार ने राज्य में गायों की सुरक्षा के लिए कैबिनेट का गठन करने का निर्णय लिया है। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पशुओं से संबंधित विभागों के मंत्री और प्रमुख सचिव मिलकर गौ रक्षा और संवर्धन के लिए काम करेंगे। इस मुद्दे को केवल पशुपालन विभाग द्वारा ही नहीं देखा जा सकता है।

गौ-कैबिनेट बनाने का उद्देश्य राज्य में 1200 विषम गौशालाओं के रखरखाव के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना और कम से कम 2400 गौशालाओं के सुचारू निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। 'गोपाष्टमी' के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर गौ-माता की पूजा-अर्चना की। इस दौरान ने उन्होंने गायों को चारा भी खिलाया। सीएम शिवराज ने कहा, गाय हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। अगर कुपोषण को दूर करना है तो गाय का दूध अमृत का काम करता है। हमने अति कुपोषित बच्चों को गाय का दूध देने की व्यवस्था की है। गाय का दूध अमृत है ये मैं नहीं विज्ञान भी कहते है।

Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan holds the first meeting of 'Cow Cabinet' in Bhopal today.

The state government has decided to form the cabinet for protection of cows in the state. pic.twitter.com/WETcYAAuC7