बढ़ती महंगाई के बीच सांची ने सभी प्रोडक्ट के दाम बढ़ाए, ₹30 तक की मूल्य वृद्धि

भोपाल,13 मई। मध्यप्रदेश में दूध के दाम बढ़ाने के बाद अब सांची ने सभी प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ा दिए हैं। भोपाल महीने भर पहले ही सांची ने दूध के दाम बढ़ाए थे। सांची गोल्ड दूध के दाम पर ₹4 की वृद्धि की गई थी। लेकिन अब सहकारी दूध संघ ने सांची के सभी प्रोडक्ट पर दाम बढ़ा दिए। नई दरें आज से लागू होंगी।

सहकारी दूध संघ ने बताया कि श्रीखंड, मीठा दही, नमकीन मट्ठा, फ्लेवर्ड मिल्क, लस्सी, पेड़ा, सांची छेना, खीर, पनीर, सादा मट्ठा, मावा गुलाब जामुन, रसगुल्ला, नारियल बर्फी, अलग-अलग मात्रा वाले विभिन्न उत्पाद ₹1 से ₹30 तक के महंगे हो गए हैं।

दाम बढ़ाने का तर्क

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मी में दूध की कमी हो जाती है और ठंडे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है। वहीं किसानों का भी खर्च अन्य दिनों के मुकाबले बढ़ जाता है। हरी घास भी गर्मी में महंगी मिलती है ऐसे में दूध खरीदी के बदले किसानों को ज्यादा राशि देनी पड़ती है। इसलिए उत्पाद महंगे किया गए हैं।

हालांकि किसानों की माने तो उन्होंने कुछ महीने पहले बढ़ती महंगाई को देखते हुए किसानों ने दूध के दाम बढ़ाने के लिए सांची से मांग की थी। जिसके बाद उन्होंने कई जगह प्रदर्शन भी किए थे। इसके बाद सांची ने एक महीने पहले जब दूध के दाम बढ़ाए थे। तब किसानों को भी राशि बढ़ाकर दी गई थी। लेकिन अभी प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने के बाद सांची ने किसानों से दूध खरीदी की राशि में कोई वृद्धि नहीं की हैं।

