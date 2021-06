क्लबहाउस चैट मामले में दिग्विजय सिंह बोले - 'मेरा बयान तोड़-मरोड़ कर किया पेश'

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल, 28 जून। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने क्लबहाउस चैट मामले में चुप्पी तोड़ी और कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है। वे इस संबंध में पुलिस को शिकायत करेंगे।

बता दें कि 15 दिन पहले क्लबहाउस चैट में आर्टिकल 370 पर सिंह ने विवादित बयान दिया था। अब सोमवार को पुलिस को शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है।

सोमवार को साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाकर कहा कि 12 जून को एक पोस्ट डाली गई थी कि जल्द ही क्लब हाउस लीक्स एडमिन एक पोस्ट एडिट कर प्रसारित करने वाले हैं।

इसके बाद एक पोस्ट डाली गई, जिसमें लिखा गया था कि मैंने कांग्रेस के सत्ता में आने पर जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करने की बात कही है।

I've filed complaint. My statement has been distorted & misinterpreted. Have requested police to act just like it was done in a UP's case. Edited version of my chat has been leaked by people of Clubhouse. I'll give them notice & have given one to Twitter: Digvijaya Singh,Congress pic.twitter.com/SLUMZueZhN