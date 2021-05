Viral Video: गलती से वैक्सीन समझकर टेस्टिंग की लाइन में लगा युवक, जांच कराने से मना करने पर पीटा

Bangalore

oi-Love Gaur

बेंगलुरु, मई 24: कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स पर बीबीएमपी बूथ स्तर के अधिकारी की ओर से हमला करते हुए देखा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूरी घटना नागरथपेट टेस्टिंग बूथ की बताई जा रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

जानकारी के मुताबिक नागरथपेट टेस्टिंग बूथ पर एक शख्स कोरोना टेस्टिंग की लाइन को कोरोना वैक्सीनेशन की लाइन समझकर लग गया था, जब उसका नंबर आया तो उसने जांच कराने से मना करने कर दिया, जिस पर उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो भी इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है।

#WATCH | In a viral video, a man was seen being assaulted by a BBMP booth level officer after he mistook a queue for #COVID19 testing to be that for vaccination. He was allegedly assaulted when he refused to undergo test. FIR registered under multiple sections of IPC. pic.twitter.com/v3ZybEYFLT