बेंगलुरु में कोरोना मरीजों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमेडिसविर इंजेक्शन कहां और कैसे पाए? जानें पूरी डिटेल

Bangalore

oi-Love Gaur

बेंगलुरु, 18 अप्रैल: कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश के हर राज्य की राजधानी के हालत बेकाबू हो रहे हैं। ऐसा कुछ इन दिनों कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु का हाल है। यहां जैसे कोविड-19 के मामलों में उछाल आया है वैसे ही वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा डोनर, टोसिलीजुमाब दवा और रेमेडिसविर इंजेक्शन की मांग बढ़ रही है। ऐसे में जरूरतमंदों को कहां से कौनसी व्यवस्था की जानी है। इसकी पूरी डिटेल शेयर की गई है।

इधर, कोरोना रोगियों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती आवश्यकता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की। आज रविवार को भी कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,067 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4,603 लोग डिस्चार्ज हुए और 81 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। इधर, बेंगलुरु की बात करें तो आज करीब 13 हजार के करीब केस सामने आए हैं।

देश में कैसी है कोरोना की स्थिति लिंक पर क्लिक कर जानें हालात

ऐसे में अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश हैं, तो इन नंबर्स पर संपर्क किया जा सकता हैं।

वहीं बेंगलुरु शहरी इलाके में अस्पतालों की पूरी जानकारी पाने के लिए आप नीचे दिए लिंक के जरिए पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

Bengaluru Urban list Download

Coronavirus: Delhi में हाल बेहाल, मरीज हलकान, परिजन परेशान | वनइंडिया हिंदी

इस बीच राज्य सरकार ने अस्पतालों को कोविड केंद्र घोषित करने, ज्यादा से ज्यादा बेड को बढ़ाने और अस्थायी COVID सुविधाओं को खोलकर अस्पताल में बिस्तर क्षमता में भी वृद्धि की है।

बेंगलुरु में COVID बिस्तर कैसे मिलेगा?

बेंगलुरु महानगर पालिका की साइट हॉस्पिटल बेड स्टेटस bbmpgov.com/chbms ने सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, कोवि[ केयर सेंटर्स (CCC) और निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की सारी जानकारी साझा की गई, जिसके जरिए रोगी को बेड मिल सकता है। वहीं इसके अलावा एक हेल्पलाइन 1912 के माध्यम से भी कोरोना संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं।

बेंगलुरु में रेमेडिसविर इंजेक्शन की जानकारी

रेमेडिसविर एक एंटीवायरल दवा है, जिसका इस्तेमाल कोवि़ड-19 के उपचार में किया जाता है। इसको कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण एंटी-वायरल दवा माना जाता है। ऐसे में इसकी कालाबाजारी भी बढ़ गई है, जिसके बाद सरकार ने इसकी उपलब्धता के मद्देनजर हल्के से मध्यम लक्षणों वाले नागरिकों को घर पर इसका उपयोग करने से रोक दिया है। वहीं नीचे उन निजी अस्पतालों की लिस्ट दी गई है, जहां से एंटी-वायरल दवा की आपूर्ति पा सकते हैं।

#Bengaluru For #Remdesivir for privately admitted patients in private hospitals please contact:

Kempaiah Suresh

Drug Controller

Bangalore

Mob:7019861430, 9035796385

kempaiahsuresh@gmail.com

Request to be sent through email/WhatsApp containing name of the patient + SRF ID