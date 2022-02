भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा: अहमदाबाद ब्लास्ट के 13 साल बाद इंसाफ, आजतक क्या-कैसे हुआ जानिए

Ahmedabad

अहमदाबाद। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में वर्ष 2008 सीरियल बम ब्लास्ट के गुनहगारों को सजा सुनाई जा चुकी है। अदालत ने 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को उम्रकैद दी। यह फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार एकसाथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले केवल राजीव गांधी हत्याकांड ही था, जिसमें एकसाथ 26 लोगों को सजा सुनाई गई थी। आइए, डालते हैं नजर- अहमदाबाद बम धमाकों के बाद से कैसा रहा 13 साल लंबा सफर.. दोषियों को सजा का फैसला आने तक की टाइमलाइन...

