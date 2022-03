कर्नाटक में प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए पात्रता परीक्षा 16, 17 और 18 जून को होगी आयोजित

Jobs

oi-Prashanth Rai

बैंगलोर। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. सीएन अश्वत्नारायण ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट-2022 के होने वाली परीक्षा की तारीखों के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए पात्रता परीक्षा, 16, 17 और 18 जून को आयोजित की जाएगी। बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET 2022) आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू होगी।

परीक्षण जुलाई के लिए निर्धारित है और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी जल्द ही एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। टेस्ट जुलाई के लिए निर्धारित है और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित किया जाएगा।

The Common Entrance Test-2022, the eligibility test to seek admission for professional courses in the state, will be held on June 16, 17, and 18: Karnataka Minister for Higher Education minister, Dr. CN Ashwathnarayan

(file pic) pic.twitter.com/HON6FqWwBS