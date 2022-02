10th-12th Exam 2022: बोर्ड परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Jobs

नई दिल्ली, 22 फरवरी: देश ंमें कोरोना महामारी के चलते पढ़ाई से लेकर ऑफिस तक का सारा तरीका बदल चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कल यानी बुधवार (23 फरवरी) को सभी राज्य बोर्डों, सीबीएसई, आईसीएसई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए शारीरिक परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।

दरअसल, कोरोना महामारी के चलते बोर्ड की 10वीं-12वीं ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने रिट याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। बता दें की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल 2022 से ऑफलाइन मोड में शुरू होने वाली है। देश भर में छात्रों और अभिभावकों की तरफ से परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है।

Supreme Court to hear tomorrow a plea seeking cancellation of physical exams for Class X and XII to be conducted by all State Boards, CBSE, ICSE and National Institute of Open Schooling pic.twitter.com/yDh02qedvc