सैनिक स्कूल में टीचर के पदों पर निकली भर्ती, आवेदन के बस 3 दिन बाकी, जल्द ऐसे करें आवेदन

नई दिल्ली,19 अगस्त: शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का इंतजार करने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका सामने आया है। सैनिक स्कूल, झांसी (UP) में शिक्षक के पदों पर भर्ती निकाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए sainikschooljhansi.com पर जाएं। उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाएगी की 22 अगस्त से पहले आवेदन कर दें। 22 अगस्त आवेदन की आखिरी तारीख है।

Recruitment for the posts of teachers in Sainik School, just 3 days left for the application, apply soon like this