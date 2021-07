बड़ा ऐलान- केंद्र में सरकारी नौकरी के लिए अब देना होगा CET एग्जाम, 2022 से शुरू होगा प्रोसेस

Jobs

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 06 जुलाई। सरकारी भर्तियों की इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। वर्ष 2022 से केंद्र सरकार की नौकरियों में किसी भी भर्ती के लिए अब इच्छुक उम्मीदवारों को सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, तभी वह भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) आयोजित की जाएगी। देश भर में साल 2022 से इसकी शुरुआत की जाएगी।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से शुरू की गई यह अनूठी पहल इस साल के अंत से पहले CET परीक्षा शुरू होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस अगले साल की शुरुआत तक स्थगित कर दिया गया। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, 'कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती में सरलता लाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। युवा नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए और यह युवाओं के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा, खासकर दूर-दराज और दूरदराज के इलाकों में रहने वालों के लिए।'

Launched e-Book Civil List-2021 of IAS officers prepared by #DoPT. With the personal intervention of PM Sh @NarendraModi, a Common Eligibility Test for job aspirants to be conducted across the country with at least one Centre in each district. pic.twitter.com/hmA0wbjiUW