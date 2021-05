Jobs

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली, 25 मई। ज्वॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई) एडवांस 2021 की परीक्षा की तैयारी कर रहे है छात्रों के लिए जरूरी खबर है। आईआईटी, खड़गपुर ने जेईई एडवांस 2021 की परीक्षा स्‍थगित कर दी है। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को ध्‍यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ये परीक्षा 3 जुलाई 2021 को होने वाली थी। हालांकि अब ये परीक्षा कब होगी इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। जेईई एडवांस की तरफ से इस संबंध में जो नोटिस दी गई है उसमें लिखा गया है कि कोरोना वायरस के चलते JEE (एडवांस ) 2021 जो 03 जुलाई, 2021 (शनिवार) को आयोजित होने वाली थी, स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की संशोधित तिथि की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।"

वैसे उम्‍मीद की जा रही है कि अगस्‍त ये सितंबर में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस साल कोरोना के चलते आईआईटी ने छात्रों को राहत देते हुए जेईई मेन अटैम्‍पट की संख्‍या को दोगुनी कर दी है। गौरतलब है कि जेईई मेन के बचे हुए दो सत्र अप्रैल और मई में होने वाले थे, उन्‍हें अगली सूचना तक के लिए स्‍थगित कर दिया गया है।

एग्‍जाम पैटर्न की बात करें तो जेईई एडवांस 2021 परीक्षा में दो पेपर शामिल होंगे। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे दोपहर 12 बजे तक और पेपर 2 को दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की जानी थी। नोटिस में छात्रों को सलाह दी गई है कि वो परीक्षा के बारे में अपडेट जानने के लिए समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर चेक करते रहें।

लाखों का कैश, जमीन-जायदात और दिल्‍ली-यूपी बॉर्डर पर टोल का ठेका, जानिए सुशील कुमार के पास है कितनी प्रॉपर्टी

English summary

The JEE Advanced 2021 entrance has been postponed till further notice in view of the second wave of the Covid-19 pandemic.