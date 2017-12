IBPS Clerk Prelims Exam 2017: परिणाम www.ibps.in पर जारी, इस तरह देखें रिजल्ट

नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (IBPS) ने दिसंबर के शुरुआत में हुई क्लर्क के प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। परिणाम IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर शनिवार तो जारी किए। जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, वो इस वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

IBPS ने क्लर्क के पदों पर प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 2, 3, 8 और 10 दिसंबर को कराया था। क्लर्क की कुल 7,833 रिक्तियों को आम भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी ही 21 जनवरी को होने वाली मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत जवाब के लिए, उस प्रश्न के नंबर में से 0.25 अंक काट लिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी कोई प्रश्न छोड़ देता है तो उस प्रश्न के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

अपना परिणाम देखने के लि अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

* IBPS की आधिकारिक वेबसाइट 'www.ibps.in' पर जाएं।

* होम पेज पर दिख रहे 'Result Status for Preliminary Exam of Common Recruitment Process for Clerical Cade' के लिंक पर क्लिक करें।

* इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/डीओबी डालकर लॉग-इन करें।

* इसके बाद अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

