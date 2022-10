DU UG Admission 2022: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किया एडमिशन फेज-3 शेड्यूल, पहली मैरिट लिस्ट 18 अक्टूबर को

Jobs

oi-Pallavi Kumari

Delhi University Admissions 2022: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने एडमिशन-2022 के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) फेज 3 शेड्यूल जारी कर दिया है। सीएसएएस फेज 3 शेड्यूल के मुताबिक डीयू यूजी एडमिशन 2022 के लिए पहली मेरिट लिस्ट 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वहीं दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों के लिए डीयू प्रवेश 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का भी फैसला किया है।

डीयू एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी

डीयू एडमिशन के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख अब 12 अक्टूबर 2022 शाम 4:59 बजे तक है। पहले अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, 2022 तक ही थी।

छात्रों को डीयू एडमिशन में अप्लाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की अधिकारिक वेबसाइट ugadmission.uod.ac.in पर जाना होगा। यहां उम्मीदवार कार्यक्रमों और कॉलेजों की अपनी प्राथमिकताओं के मुताबिक फार्म भर सकते हैं। पहली मेरिट सूची से पहले, डीयू सिम्‌युलेट्‌ लिस्ट जारी करेगा, जो इस हफ्ते du.ac.in और entry.uod.ac.in पर जारी किया जाएगा।

Delhi University (DU) releases admissions 2022 Phase 3 schedule. The First merit list will be released by the university on October 18.

DU has extended the last date to apply for admissions for candidates till 4:59 PM on October 12. pic.twitter.com/2CB4mGyrn5