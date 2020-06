Assam HSLC Result: आज जारी हुआ कक्षा 10वीं का रिजल्ट, धृतिराज कलिता ने 99.16 फीसदी अंक लाकर किया टॉप

Jobs

गुवाहाटी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, असम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10वीं का रिजल्ट (Assam 10th result 2020) जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 65.49 फीसदी छात्र पास हुए हैं। वहीं राज्य में धृतिराज बस्तव कलिता ने टॉप किया है। धृतिराज ने 99.16 फीसदी (600 में से 595) अंक हासिल कर पहला स्थान हासिल किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने ट्वीट कर उन्हें बधाई भी दी है। वहीं राज्य में दूसरा स्थान अलंकृता गौतम बरुआ ने 99 फीसदी अंक लाकर हासिल किया है।

तीन छात्र देबस्मिता प्रिया बोराह, ज्योतिसम देवा सरमा और चाकी जी बुल्टन ने 98.5 फीसदी अंक हासिल किए हैं। नमाश्य डेका और हियाश्री शर्मा ने 98.33 फीसदी अंक हासिल करते चौथा स्थान हासिल किया। वहीं पाचवें स्थान पर भी तीन छात्र हैं, जिनके नाम मानश उत्तम, अंकुर ज्योति बेजबरुहा और हीराकज्योति बैश्या है। इन्होंने 98.16 फीसदी अंक हासिल किए हैं। जो उम्मीदवार इस साल 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे वह अपना रिजल्ट वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

Heartiest congratulations to Dhritiraj Bastav Kalita as he tops HSLC 2020 examinations by scoring 595 out of 600 marks.

Keep it up. You have a long way to go.

Keep shining ⭐✨

Best wishes 💐 pic.twitter.com/6Gw3zq2jrC