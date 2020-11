Fact Check: क्या हर व्यक्ति को मिलेंगे 1.30 लाख रुपए, जानिए Whatsapp पर वायरल हो रहे दावे का सच

Fact Check

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार भी काफी गर्म है। इंटरनेट पर कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ऐसे की एक दावे का खंडन भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने किया है। दरअसल, व्हाट्सएप पर एक मैसेज इन दिनों काफी वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को घर बैठे कोरोना फंडिंग के रूप में 1.30 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। हालांकि यह दावा पूरी तरह झूठा है और सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।

गौरतलब है कि महामारी काल में कई लोगों की नौकरी चली गई है तो कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आर्थिक संकट के चलते कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छटनी की है। इन सब के बीच युवाओं में अफवाह फैलाने के लिए कुछ लोगों ने केंद्र सरकार के नाम पर सोशल मीडिया पर झूठा मैसेज सर्कुलेट कर दिया। वायरल हो रहे मैसेज में लिखा है, 'सरकार ने देश के 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 130000 रुपए देने की घोषणा की है।' बता दें कि मैसेज के साथ एक लिंक भी शेयर किया गया है जिसमें इस योजना के बारे में और अधिक झूठी बातें कही गई हैं।

Claim: A message circulating on #WhatsApp claims that the Government has ordered payment of ₹130,000 as #Covid funding to all citizens above the age of 18.#PIBFactCheck: The claim is #Fake. No such announcement has been made by the Government. pic.twitter.com/NF8dH08wLW