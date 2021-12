UGC ने ऑफलाइन मोड में परीक्षा कराने का जारी किया पब्लिक नोटिस? PIB ने बताई इस दावे की सच्चाई

Fact Check

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, दिसंबर 13। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल स्कूल-कॉलेज की लगभग सभी परीक्षाएं या तो रद्द हुई थीं या फिर ऑनलाइन मोड में हुई थी। इस साल भी कोरोना का असर होने की वजह से परीक्षाओं के आयोजन पर सस्पेंस बरकरार है कि परीक्षा ऑनलाइन होंगी या फिर ऑफलाइन। ऐसे में एक पब्लिक नोटिस सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं अब ऑफलाइन मोड में होंगी और ये नोटिस यूजीसी का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस नोटिस से छात्र भ्रमित हो रहे हैं कि आखिर ये सही है या झूठ?

PIB ने बताई वायरल नोटिस की सच्चाई

हम आपको बताते हैं कि क्या वाकई यूजीसी ने ऐसा कोई पब्लिक नोटिस जारी किया है। PIB फैक्ट चेक टीम ने इस वायरल पब्लिक नोटिस की जांच पड़ताल की तो पता चला ये दावा एकदम फर्जी है। PIB ने ट्विटर ने के जरिए ये बताया है कि UGC के संबंध में जो पब्लिक नोटिस वायरल हो रहा है, वो एकदम फर्जी है। फर्जी नोटिस के अनुसार, सभी विश्वविद्यालय आगामी सेमेस्टर परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित करेंगे। यूजीसी ने ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया है।

A public notice regarding offline examinations in universities is circulating on social media & claims to be issued by @ugc_india#PIBFactCheck:

➡️This public notice is #FAKE!

➡️University Grants Commission has NOT issued any such notice.

For info 🔗https://t.co/7iXW8wa5Ep pic.twitter.com/DxY6QbQtmg