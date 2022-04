Fact Check: ट्रांजेक्शन से पहले ATM पर दो बार 'Cancel' बटन दबाने से नहीं होगा पिन चोरी, जानिए सच्चाई

Fact Check

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 05 अप्रैल: इंटरनेट के जमाने में सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। ऐसे में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एटीएम से कैश निकालने से पहले अगर मशीन पर दो बार 'कैंसिल' वाला बटन दबाया जाता है तो एटीएम कार्ड से होने वाली पिन चोरी पर लगाम लगाई जा सकती है। ऐसे में क्या है इस वायरल मैसेज के दावे की सच्चाई जानिए...

वैसे तो आजकल हर कोई डिजिटल पेमेंट करता है, लेकिन कैश निकलाने के लिए तो एटीएम का इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन कई बार एटीएम कार्ड का सतर्कता से इस्तेमाल नहीं करना ग्राहक के लिए नुकसान का सौदा होता है। हालांकि बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम से जुड़ी जानकारियों को लेकर समय-समय पर अपडेट करता है। इस बीच सोशल मीडिया पर आए दिन बैंक और फ्रॉड से जुड़ी खबर वायरल होती है।

ऐसे में अब मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लेन-देन से पहले दो बार एटीएम पर 'रद्द करें' बटन दबाने से पिन की चोरी को रोका जा सकता है। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से यह दावा किया गया है। अब पीआईबी फैक्ट चेक ने वायरल मैसेज का दावा पूरी तरह से झूठा पाया है। आरबीआई की ओर से ऐसा कोई संदेश जारी नहीं किया गया है।

A post falsely attributed to @RBI claims that pressing 'cancel' twice on ATM before a transaction can prevent PIN theft#PIBFactCheck

▶️This statement is #FAKE & has NOT been issued by RBI

Keep transactions secure-

✅Conduct the transfer in privacy

✅Do not write PIN on card pic.twitter.com/vylB1ywCXT