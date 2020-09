Fact Check: क्या साल में एक बार मंदिर के सामने सब्जियां बेचती हैं इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन?

Fact Check

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली: लोगों तक खबरें पहुंचाने का सबसे बेहतरीन जरिया सोशल मीडिया है, लेकिन कई लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जिस वजह से जब भी कोई रोचक चीज उनके सामने आती है, तो वो इस मुश्किल में फंस जाते हैं कि उस पर भरोसा करें या नहीं। अब इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति से जुड़ी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे सच मान रहे, तो कुछ झूठ।

दरअसल सोशल मीडिया पर एक महिला की फोटो वायरल हो रही है, जो मंदिर के बाहर सब्जियां बेच रही है। बताया जा रहा है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति हैं। एक IRS अधिकारी ने भी इस पोस्ट को शेयर कर दिया, जिससे उस दावे को और बल मिला। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हर साल एक बार इंफोसिस के संस्‍थापक की पत्‍नी सुधा मूर्ति मंदिर के सामने सब्जियां बेचती हैं, ताकी उनमें अहंकार ना आ पाए। उन्होंने आगे लिखा कि कैसे किसी के लिए पैसा उनके सिद्धांत को नहीं बदल सकता। लोग इस तरह की कई अन्य पोस्ट को तेजी से शेयर कर रहे हैं।

Every year Sudha Murthy, wife of founder Infosys, spends one year selling vegetables to get rid of Ego.

How one doesn’t let money change their values. pic.twitter.com/9MbkpZcVoc