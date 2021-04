Fact Check,: नींबू और बेकिंग सोडा गरम पानी में पीने से मर जाता कोरोना वायरस? जानें सच

Fact Check

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, अप्रैल 22: भारत में कोरोना की दूसरी लहर में सोशल मीडिया पर कोव‍िड 19 से बचने के लिए तमाम नुस्‍खे वाले संदेश तेजी से वायरल हो रहे हैं। हाल ही में एक संदेश वायरह हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि गर्म पानी में नींबू और बेकिंग सोडपीने से तुरंत कोरोना वायरस नष्‍ट हो जाता है। आइए जानते हैं कितनी है इस वायरल संदेश में सच्‍चाई?

पीआई फैक्‍ट चेक ने दावे की पड़ताड़ करने के बाद दावा किया है इस बात के कोईवैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि नींबू, बेकिंग सोडा को गर्म पानी में पीने से कोरोना वायरस नष्‍ट हो जाता है। ये दावा बिलकुल झूठा है।

जानें क्या हो रहा वायरल मैसेज

सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे इस मैसेज में बताया जा रहा है कि नीबू की एक स्‍लाइस और बेकिंग सोडा को गरम पानी में पीने से कोरोना वायरस का नाश हो जाता है। ये वायरस को समाप्‍त कर देता है। जबकि अब ये साबित हो चुका है कि ये दावा झूठा है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि COVID19 नींबू और बेकिंग सोडा से ठीक किया जा सकता है।

A message claiming that drinking hot water with lemon slices & baking soda "immediately kills #COVID19 & completely eliminates it from body" is in circulation #PIBFactCheck: This claim is #Fake

There is no scientific evidence that #COVID19 can be cured by lemon & baking soda pic.twitter.com/UAxqdbE0wL