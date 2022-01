Fact Check: शाहरुख के बेटे आर्यन खान ने नशे की हालत में एयरपोर्ट पर की पेशाब? क्या है सच?

Fact Check

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 04 जनवरी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने नशे की हालत में एयरपोर्ट पर पेशाब कर दिया। वीडियो में दिखने वाला लड़के का चेहरा साफ नहीं है लेकिन दूर से उसकी कदकाठी बिल्कुल ही शाहरुख के बेटे की ही तरह है।

Fact Check: This is not Aryan Khan urinating in public at an airport

English summary

A video is going viral on social media with the claim that it shows actor Shah Rukh Khan's son Aryan Khan peeing in public. achully this is fake news.