Fact Check: UGC-NET परीक्षा में इतिहास का पेपर हुआ लीक? NTA ने दिया जवाब

oi-Sushil Kumar

यूजीसी UGC-NET परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रश्न पत्र लीक होने के सभी आरोपों का खारिज कर दिया है। कहा कि गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है।

A fake tweet & YouTube video is circulating on social media regarding leakage of History(06) paper Shift II, UGC-NET Dec 2021 & June 2022 (Merged Cycles). NTA denies allegation regarding leakage of the question paper. It's clarified that there's no leak of any Question Paper: NTA pic.twitter.com/dfM43OOSqg