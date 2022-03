Solar Eclipse 2022: इस तारीख को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, कब औऱ कहां दिखेगा?

Astrology

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 16 मार्च। सूर्य ग्रहण का नाम लेते ही लोगों के मन में भ्रम और शंकाओं का दौर चलने लगता है क्योंकि इसको लेकर लोगों के अंदर काफी डर रहता है , हालांकि ये एक खोगलीय घटना होती है लेकिन वैदिक धर्म में सूर्य ग्रहण को अच्छा नहीं माना गया है और इसे लेकर कुछ सावधानी बरतने को कहा जाता है। आपको बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है।

English summary

First Partial Solar Eclipse coming on 30th April 2022, The first eclipse of the year, this partial solar eclipse is visible from southern South America, parts of Antarctica, and over the Pacific and Atlantic Oceans.