Chandra Grahan 2021: कार्तिक पूर्णिमा पर लगेगा 'खंडग्रास चंद्रग्रहण', जानिए क्या होगा हम पर असर?

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 09 नवंबर। कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर 2021, शुक्रवार को खंडग्रास चंद्रग्रहण लगने वाला है। यह वर्ष 2021 का दूसरा और अंतिम चंद्रग्रहण होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में किसी भी स्थान पर दिखाई नहीं देगा लेकिन चूंकिब्रह्मांड में कोई घटना हो रही है तो उसका असर पृथ्वी के प्रत्येक भाग में रहने वाले मनुष्यों, प्राणियों, प्रकृति और पर्यावरण पर होता है। जानिए इस खंडग्रास चंद्रग्रहण का आप पर क्या होगा असर। यह ग्रहण वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रारंभ होगा। इसलिए वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में जन्में लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है।

English summary

The second and last lunar eclipse or Chandra Grahan of the year is set to take place on the Full Moon day on November 19, 2021. Know how much it will affect us.