Saffron Farming : 'लाल सोने' की भारी डिमांड, लाखों रुपये कमा रहे किसान, जानिए खेती का तरीका

नई दिल्ली, 06 जून : केसर दुनिया में सबसे महंगे पौधे के रूप में जाना जाता है। महंगाई का आलम ये कि केसर को 'लाल सोना' भी कहा जाता है। इसकी खेती से किसान लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। कश्मीर के केसर के जीआई टैग मिलने के बाद इसकी खासियत ने लोगों का ध्यान खींचा है। केसर की खेती वाली जमीनों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2010 में राष्ट्रीय सैफ्रॉन मिशन की शुरुआत की गई। 2007 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार ने केसर की खेती वाली जमीनों को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करने या बेचने पर रोक लगा दी थी। 2020 में कश्मीर में 30 साल का रिकॉर्ड टूटा, जब 18 टन केसर का उत्पादन हुआ। केसर की गुणवत्ता के आधार पर इंटरनेशनल मार्केट में केसर तीन से पांच लाख रुपये प्रति किलो की दर से बिकता है। वनइंडिया हिंदी की इस रिपोर्ट में जानिए केसर की खेती का तरीका और केसर की उपयोगिता

