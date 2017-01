बिहार: छात्रा के एडमिट कार्ड पर भोजपुरी एक्ट्रेस की न्यूड फोटो

कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रा की फोटो की जगह एक अश्लील भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन का फोटो वाला प्रवेश पत्र दिया है।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 13:10 [IST]

ssc issues a admit card to a girl student with nude photo of bhojpuri actress in patna.