Maa Annapurna's Pran Pratishtha: क्यों होती है मूर्ति में 'प्राण प्रतिष्ठा' ?

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 15 नवंबर। आज पूरे 108 साल के लंबे इंतजार के बाद मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति अपने ससुराल यानी कि काशी पहुंची है, जिसकी पूरे विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ प्राण-प्रतिष्ठा की गई और उसके बाद मां की मूर्ति को काशी विश्वनाथ मंदिर में ईशान कोण में स्थापित कर दिया गया। आज काशी विश्वनाथ मंदिर का श्रृंगार ठीक वैसे हुआ है जैसे ही बहू के आगमन पर ससुराल का किया जाता है आपको बता दें कि काशी मां अन्नपूर्णा का ससुराल है, उन्होंने ही पार्वती रूप में ही भोलेनाथ से शादी की थी।

English summary

CM Yogi Adityanath performed Maa Annapurna's Pran Pratishtha. Prana Pratishtha refers to the rite or ceremony by which a murti is consecrated in a Hindu temple, wherein hymns and mantra are recited to invite the deity to be resident guest, and the murti's eye is opened for the first time.