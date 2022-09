Navratri 2022: आज है मां ब्रह्मचारिणी का दिन, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में हुई महाआरती, Video

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 27 सितंबर। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। मां के हर रूप की तरह उनका ये रूप भी बहुत सुंदर, मोहक और सरस है। आज सुबह से ही मंदिरों में जयकारे सुनाई दे रहे हैं। कहते हैं मां के इस रूप की पूजा करने वाले को दुख छू भी नहीं पाता है। मां को चीनी का भोग लगता है, मां की पूजा करने से इंसान के अंदर भय नाम की कोई चीज नहीं रहती है। ऐसा माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी सभी भाग्य के प्रदाता भगवान मंगल को नियंत्रित करती हैं। इसके अतिरिक्त, उनके शरीर से जुड़ा कमल ज्ञान का प्रतीक है, और सफेद साड़ी पवित्रता की मानक है। उनकी पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य और संयम जैसे गुणों की बढ़ोत्तरी होती है।

आज के शुभ मुहूर्त

आज सुबह दिल्ली के छतरपुर के मंदिर में मां ब्रह्मचारिणी की महाआरती की गई। जिस वक्त मंदिर में आरती हो रही थी, उस वक्त भक्तों की खुशी देखते ही बनती थी। मालूम हो कि मां के इस रूप को पूजने से जातक को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है।

ब्रह्मचारिणी का मतलब ही है 'तप की चारिणी '

यहां देखें Video

#WATCH | Early morning 'aarti' being performed at Delhi's Chhatarpur Temple, on the second day of Navratri pic.twitter.com/7vwiGM0eqI

जानिए मां ब्रह्मचारिणी के बारे में विस्तार से

