Pavitra Dwadashi 2021: शुभ फल प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु को अर्पित करें पवित्रारोपण

नई दिल्ली, 11 अगस्त। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पवित्रा द्वादशी, दामोदर द्वादशी, पवित्रा बारस कहा जाता है। यह द्वादशी 19 अगस्त 2021 गुरुवार को आ रही है। यह व्रत मुख्यत: वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पवित्रारोपण किया जाता है। इस व्रत को करने का उद्देश्य यह होता है किवर्षभर आपके द्वारा की गई पूजा आदि का शुभ फल प्राप्त हो और आगे आने वाले वर्षभर आपके द्वारा की गई पूजाओं, व्रतों आदि का फल भगवान विष्णु प्रदान करें। इस व्रत में भगवान विष्णु को कपास के सूत से बना पवित्रक धारण करवाया जाता है।

पवित्रा द्वादशी व्रत विधि

द्वादशी तिथि

द्वादशी तिथि प्रारंभ 18 अगस्त को रात्रि में 1.05 बजे से

द्वादशी तिथि पूर्ण 19 अगस्त को रात्रि में 10.54 बजे तक

Pavitra Dwadashi is observed on the 12th day during the shukla paksha or waxing phase of moon in the month of Shravan.