Read Shri Radha Aarti: पढ़ें राधा-रानी की आरती

नई दिल्ली, 04 मार्च। राधा-राधी प्रेम का पर्याय हैं। पुराणों में में उल्लेख है कि कृष्ण शुद्ध हृदय से "राधा" का जाप करने वाले का साथ देते हैं। राधा रानी का नियमित रूप से जाप करना देवी राधा को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह मन की शांति देता है और आपके जीवन से सभी बुराईयों को दूर रखता है और आपको स्वस्थ, धनवान और समृद्ध बनाता है।

राधा रानी जी की आरती

Radha is the propelling energy of Krishna, the eternal consort of Lord Krishna, and is worshipped as the goddess of love. here is Read Shri Radha Aarti and Benefits.