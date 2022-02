Mauni Amavasya 2022: काशी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी, राशि के हिसाब से करें दान मिलेगा मान-सम्मान

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 01 फरवरी। आज मौनी अमावस्या है, इस पावन पर्व पर भक्त गण गंगा में स्नान कर रहे हैं। काशी के घाटों पर इस वक्त भक्तों का उत्साह बखूबी देखा जा सकता है। भक्तगण पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कोरोना महामारी भी भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पाई, गंगा स्नान में भाग लेने के लिए आज सुबह से ही लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं यही हाल संगमनगरी प्रयाग का भी है,ऐसा कहा जाता है कि जब राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो अमृत मिला था, उसका कुछ अंश संगम में गिर गया था, इसलिए लोग माघ मास में यहां डुबकी लगाने आते हैं।

माना जाता है कि आज स्नान के वक्त मौन रहना चाहिए, मान्यता है कि मौन रहकर इंसान सीधे ईश्वर से अपनी बात कहता है और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग सकता है। ज्योतिषी इस अमावस को शुभ बता रहे हैं, उनका कहना है कि ये अमावस्या प्रत्येक जातक के लिए शुभ है और हर राशि के लिए ये कुछ ना कुछ लेकर आई है। आप अगर आज नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही अपने नहाने के पानी में गंगाजल की बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं।

कहते हैं इस दिन दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है. इस दिन राशि के अनुसार किया गया दान अधिक फलदायी होता है।

आइए राशि के हिसाब कीजिए आज के दिन दान

Devotees took holy dip in Ganga river on the occasion of 'Mauni Amavasya, here is Significance, Donations made according to the zodiac on this day are more beneficial.