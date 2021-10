Karwa Chauth 2021: जानिए पूजा के बाद कैसे तोड़े अपना उपवास, क्या है पारण का वक्त, क्या खाएं और क्या ना खाएं?

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर। प्रेम, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक करवा चौथ आज पूरे देश में धूम-धाम से मनाया जा रहा है। आज पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुबह से निर्जला व्रत रखी हुई हैं। आज सभी महिलाएं सोलह श्रृंगार करके करवा की पूजा करती हैं और चांद को अर्ध्य देकर अपना उपवास खोलती हैं।

आइए बताते हैं कैसे करें पारण

क्यों देखा जाता है छलनी से चांद?

दरअसल माना जाता है कि चांद को सीधे तौर पर देखने पर व्यक्ति को कलंक लगने का डर होता होता है क्योंकि पुराणों में वर्णन है कि गणेश जी का श्राप चांद को मिला था। लेकिन आज की पूजा बिना चांद के पूरी नहीं होती है और इसी कारण रिवाज बन गया चांद को छलनी से देखने का और इसी कारण करवा चौथ पर महिलाएं छलनी से चांद को या फिर पानी में चांद की परछाई को देखकर अर्ध्य देती हैं।

क्यों दिया जाता है चांद को अर्ध्य?

दरअसल चांद सुंदरता और चंचलता का प्रतीक है। नारी की सुंदरता की तारीफ चांद से ही की जाती है लेकिन नारी उसकी तरह चंचल ना रहे और उसक मन स्थिर रहे इसलिए चांद को अर्ध्य देने की परंपरा है।

क्या है करवा चौथ का मुहूर्त और पारण का वक्त?

आज चांद निकलने का समय 08 बजकर 11 मिनट है। करवा चौथ पूजन का शुभ समय शाम 06 बजकर 55 मिनट से रात 08 बजकर 51 मिनट तक है,यानी कि पारण 08 बजकर 51 मिनट के बाद होगा।

Today is Karwa Chauth , here How to break Your Fast after puja, what is paran time, what to eat and what not. see full details.