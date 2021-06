International Yoga Day 2021: नमाज में भी 'योग' और योग में भी 'नमाज', जानिए कैसे?

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 21 जून। आज 'विश्व योग दिवस' है, कुछ वक्त पहले कुछ कट्टर धार्मिक संगठन ने मोदी सरकार पर इस दिन को थोपने का आरोप लगाया था। धर्म के ठेकेदारों ने तो यहां तक कहा था कि कि योग करने से इंसान हिंदू बन जाता है क्योंकि ये हिंदू धर्म की देन है, इस कारण इस्लामिक लोगों को इससे दूर रहना चाहिए।

English summary

Know how Yoga is connected to Islam. Read about the history which reveals the connection between Islam and Yoga. That means muslims could also connect themselves with yoga on International Yoga Day.