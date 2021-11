Chandra Grahan Story : क्यों लगता है चांद को ग्रहण, क्या है इसके पीछे की कहानी?

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 18 नवंबर। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन साल 2021 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। हालांकि भारत में ये ज्यादा प्रभावी नहीं है और केवल पूर्वोत्तर के राज्यों में ये आंशिक रूप से नजर आने वाला है इसलिए इस बार इस ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा, बस जिन जगहों पर ये दिखाई देगा वहां पर जरूर ग्रहण का सूतक मान्य होगा। वैसे तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है लेकिन धर्म के हिसाब से ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी काफी प्रचलित है।

The second and last lunar eclipse or Chandra Grahan of the year is set to take place on the Full Moon day on November 19, 2021. here is Chandra Grahan Story. A lunar eclipse occurs because of Rahu Ketu says Mythology.