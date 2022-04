Chaitra Navratri 2022: नवरात्रि के पहले दिन होती है मां शैलपुत्री की पूजा,जाानिए शुभ मुहूर्त, मंत्र और आरती

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 01 अप्रैल। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है । इन्हें प्रथम नवदुर्गा भी कहते हैं। इस दिन मां को सफेद चीजों का भोग जैसे पेड़ा,खीर या नारियल का भोग लगना चाहिए। भक्तगण नवरात्रि के नौ दिन तक उपवास रखते हैं। जो लोग पूरे व्रत नहीं रखते हैं, वो पहले दिन और आखिरी दिन उपवास रखते हैं। मां का ये रूप बहुत ज्यादा प्यारा है। माना जाता है कि शैलपुत्री की पूजा करने से इंसान को अपने सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है।

ये है पूजा का शुभ मुहूर्त

नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है

मां शैलपुत्री मंत्र-

पंचक समाप्त

पचांग की गणना के अनुसार 2 अप्रैल 2022, शनिवार को प्रात: 11 बजकर 21 मिनट पर पंचक समाप्त होग।

आरती

