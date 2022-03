Chaitra Month: ये हैं चैत्र माह के प्रमुख व्रत-त्योहार, ग्रह परिवर्तन और योग

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 20 मार्च। चैत्र माह हिंदू नववर्ष का पहला माह होता है और यह 19 मार्च 2022, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ हो गया है किंतु नवसंवत्सर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है इसलिए विक्रम संवत 2079, 2 अप्रैल से प्रारंभ होगा। चैत्र माह का नाम चित्रा नक्षत्र से पड़ा है।

चैत्र अमावस्या के बाद जब चंद्रमा मेष राशि और अश्विन नक्षत्र से प्रारंभ होकर 15वें दिन चित्रा नक्षत्र में समाप्त होता है, तो चित्रा नक्षत्र के कारण इस माह का नाम चैत्र रखा गया है। चैत्र माह में न केवल नव संवत्सर प्रारंभ होता है बल्कि इस माह में चैत्र नवरात्रि, गणगौर, शीतला सप्तमी, राम नवमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती जैसे प्रमुख पर्व भी आते हैं।

चैत्र माह के प्रमुख व्रत-त्योहार, ग्रह परिवर्तन, योग

English summary

Chitra month started from March 19. This date also marks Pratipada or the first day of the Krishna Paksh (dark fortnight).Know the Important Festivals and Vrats of this holy month, here is full list.