Akshaya Tritiya 2021: आखिर भगवान परशुराम ने क्यों की थी अपनी मां की हत्या?

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 13 मई । 'अक्षय तृतीया' के दिन शाहजहांपुर में पैदा हुये परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी मां का सिर काट दिया था। पौराणिक कथाओं में परशुराम को 'भगवान विष्णु' का छठा अवतार कहा गया है और उनके जन्म दिवस से ही वर्ष की शुरूआत मानी जाती है, वैसे परशुराम का जन्म भले ही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद में हुआ हो मगर उनकी कर्म एवं तपोभूमि जौनपुर जिले का जमैथा गांव ही रहा जहां उनके पिता महर्षि यमदग्नि ऋषि का आश्रम आज भी है। उन्हीं के नाम पर जौनपुर जिले का नाम यमदग्निपुरम पड़ा था लेकिन बाद में लोगों ने इसे 'जौनपुर' कहना शुरू कर दिया।

English summary

In 2021, Parshuram Jayanti comes on 14th may. Lord Parshuram was born on Vaishakh Shukla Tritiya which is why this day is celebrated as Lord Parshuram Jayanti.