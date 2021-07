पश्चिम बंगाल हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, BJP कार्यकर्ता अविजीत सरकार के शव का हो DNA टेस्ट

West Bengal

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता, जुलाई 13। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भड़की हिंसा में ममता सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता अविजीत सरकार की हत्या के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अविजीत के शव का DNA टेस्ट कराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट की पांच जजों वाली बेंच ने अविजीत के भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये DNA टेस्ट कमांड अस्पताल में कराया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि टेस्ट की रिपोर्ट 7 दिन अंदर अदालत को सौंपी जाए।

Calcutta High Court's five judges bench while hearing a petition in connection with post-poll violence orders a DNA test of the body of BJP worker Avijit Sarkar to be done in Command Hospital.

