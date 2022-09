पश्चिम बंगाल में ED और CBI के एक्शन से भड़की ममता 'दीदी', विधानसभा में लाएंगी प्रस्ताव

West Bengal

कोलकाता, 12 सितंबर: केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़की हुईं नजर आ रही हैं। राज्य के अंदर कई मामलों में चल रही सीबीआई और ईडी की जबरदस्त कार्रवाई पर ममता 'दीदी' ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक तरफ जहां सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। वहीं दूसरी तरफ अब केन्द्रीय एजेंसियों के खिलाफ 19 सितंबर को विधानसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के अतिरिक्त हस्तक्षेप के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा चर्चा के लिए 2 घंटे का समय रखा है।

