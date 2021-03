PM मोदी का नाम लिए बिना CM ममता ने साधा निशाना, बोलीं- लुटेरे आएं तो बर्तन मारकर उन्हें भगाएं

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलाकात। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित किया तो वहीं, टीएमसी चीफ और सीएम ममता बनर्जी ने भी अम्लसूली में एक जनसभा के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में यह चुनाव अब बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी हो गया है। दोनों ही दिग्गज नेता एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं।

गुरुवार को अम्लसूली पहुंची ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए केंद्र की सत्तारुढ़ पार्टी को लुटेरों का दल बताया। इसके अलावा ममता बनर्जी ने पीएम मोदी का नाए लिए बिना उनपर भी हमला बोला है। बंगाल की सीएम ने कहा, 'हजारों की संख्या में नेता यहां वोट लूटने आ रहे हैं, वह कई सपने भी दिखा रहे हैं। प्रदेश की जनता को ऐसे लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग सिर्फ वोट लेने के बाद अपने वादे भूल जाया करते हैं।'

When you cook you use utensils and when these looters come, just chase them with those. Tell them "we don't want riots": West Bengal CM Mamata Banerjee, in Amlasuli #WestBengalElections2021 pic.twitter.com/zdVkUWaoYW