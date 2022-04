WB Byelection 2022: बालीगंज उपचुनाव में नसीरुद्दीन शाह की एंट्री , भतीजी सायरा हलीम के लिए मांगा वोट, Video

West Bengal

कोलकाता, 04 मार्च। पश्चिम बंगाल में 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की एंट्री हो गई है। नहीं, नहीं वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं बल्कि वो बालीगंज विधानसभा उपचुनाव सीट के लिए माकपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं सायरा शाह हलीम के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि सायरा शाह हलीम अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की भतीजी हैं और इसलिए ही नसीरुद्दीन शाह ने उनके लिए लोगों से वोट करने की अपील की है।

