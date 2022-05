VIDEO: भरी गर्मी में हांफ रही बाघिन 'शीला', लेकिन पार्क में उसके 4 शावक यूं कर रहे मस्ती

West Bengal

oi-Vijay

सिलीगुड़ी। गर्मियों ने इस बार इंसान तो क्या वन्यजीवों के भी पसीना छुड़ा दिए। कहीं जानवर पानी न मिलने से बेहाल हैं तो कहीं मौसम के चढ़ते पारे से हांफ रहे हैं। प्रकृति के ऐसे वातावरण के बीच "बिग कैट्स" यानी बाघों का एक ऐसा दृश्य सामने आया है, जिसे देखकर आपको सुखद अहसास होगा।

#WATCH West Bengal | Young tiger cubs cheerfully frolic among themselves while playing with their mother tigress in Bengal Safari Park near Siliguri

Sheela, the mother tigress, is the only tigress in the park

(Video Courtesy: Park Authorities) pic.twitter.com/eN27gfGOch