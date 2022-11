VIDEO: बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामलों के खिलाफ बीजेपी का मच्छरदानी वाला अनोखा प्रदर्शन देखिए

West Bengal

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Dengue cases in Bengal: पश्चिम बंगाल में डेंगू के बढ़ते मामलों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कोलकाता में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताों ने मच्छरदानी से खुद को लपेट लिया था और नकली मच्छर का पुतला लेकर तृणमूल सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष सुबेंदु अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में नहीं आते हैं और स्वास्थ्य पर कोई बहस नहीं होती है।

डेंगू के बढ़ते मामले पर अनोखा विरोध प्रदर्शन

मंगलवार को कोलकाता की सड़कों पर बहुत गंभीर मसले पर विपक्षी बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन लोगों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। भाजपा नेता मच्छरदानी ओढ़े हुए थे और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर बीजेपी नेता सुबेंदु अधिकारी ने कहा कि 'स्वास्थ्य मंत्री सदन में नहीं आते हैं। स्वास्थ्य और गृह विभाग को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है, वह कोई भी प्रश्न नहीं लेते हैं।' इसके जवाब में सत्ताधारी टीएमसी का कहना है कि डेंगू पर राजनीति करने के बजाए भाजपा को घर-घर जाकर जागरूकता फैलानी चाहिए।

बीजेपी केंद्र से डॉक्टरों की टीम भेजने की कर चुकी है मांग

पश्चिम बंगाल में डेंगू की स्थिति क्या है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी महीने राज्य में विपक्षी दल के नेता सुबेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को खत लिखकर केंद्र से डॉक्टरों की एक टीम भेजने का अनुरोध किया था, क्योंकि इस साल वहां इसके मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, 'मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि केंद्र से डॉक्टरों और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की एक टीम भेजें, जो हालात की निगरानी करे और इस संकट के समय में राज्य सरकार को गाइड करे। '

राज्य सरकार पर हालात छिपाने के लगाए हैं आरोप

उन्होंने आगे लिखा था, 'राज्य सरकार मौतों के आंकड़े छिपाने में व्यस्त है और जिन इलाकों से डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उनको निर्धारित करने के संबंध में जानकारी पर पारदर्शिता अपनाने को तैयार नहीं हैं।' नवंबर की शुरुआत में ही बंगाल में डेंगू के 5,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके थे। वैसे 19 नवंबर को पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने दावा किया था कि शहर में तापमान गिरने के साथ ही डेंगू के मामलों में कमी आएगी।

ममता सरकार मामले कम होने के कर रही है दावे

मेयर ने कहा, 'एक बार तापमान 17 तक पहुंच जाएगा, डेंगू के मामले कम होने लगेंगे। अभी भी शहर का तापमान इससे कहीं ज्यादा है। ' वैसे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 9 नवंबर को ही दावा कर दिया था कि मच्छर की वजह से पैदा होने वाली यह बीमारी राज्य में घटने लगी है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के डेंगू के बढ़ते मामलों के खिलाफ कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ किए गए इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया है।

#WATCH | Kolkata: West Bengal BJP leaders protest against the state government, with a mosquito net and model of a mosquito, over the rising dengue cases in the state. pic.twitter.com/lDkaOdAYDl

English summary

dengue cases in Bengal:Against the rising cases of dengue in Bengal, the BJP has demonstrated against the Mamta government in Kolkata by wearing mosquito net. They also had a mosquito effigy with them and were shouting anti-government slogans