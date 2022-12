BJP नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, कहा-'TMC कार्यकर्ताओं ने सनातनी भक्तों पर किया रॉड व तलवार से हमला'

पंश्चिम बंगाल के भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रथ यात्रा के दौरान सनातनी भक्तों पर तलवार से हमला किया।

पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 'रथ यात्रा' के दौरान सनातनी श्रद्धालुओं पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। इस हमले की उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर भी शेयर की।

अपने ट्वीट के जरिए अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बरुईपुर, दक्षिण 24 परगना स्थित बेटबेरिया के राधा मदन मोहन मंदिर में गीता जयंती महोत्सव पिछले 20 वर्षों से मनाया जा रहा है। ऐसे में कल 10 दिवसीय उत्सव का समापन रथ यात्रा के साथ होना था। लेकिन रथ परिक्रमा के दौरान गुंडों ने सनातनी भक्तों पर हमला किया।

Gita Jayanti Mahotsav has been celebrated at the Radha Madan Mohan Temple in Betberia; Baruipur, South 24 Parganas for the past 20 years.

Yesterday a 10 day celebration was supposed to be culminated with a Rath Yatra.

"Goons" attacked Sanatani Devotees during the Rath Parikrama. pic.twitter.com/MNvqjJyiML