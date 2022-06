Prophet Row Protest: बंगाल में नहीं थम रहा बवाल, हावड़ा में फिर हुई झड़प, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे

West Bengal

oi-Love Gaur

कोलकाता, 11 जून: पैगंबर मोहम्मद पर निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद पूरे देश में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां कई जगह पर यह प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि गुस्साएं लोगों ने गाड़ियां और दुकानों को आग लगा दी। पुलिस पर पथराव भी किया। यहां तक की पुलिस की गाड़ियों तक को आग में झोंक दिया। प्रदर्शनकारी निलंबित बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपूर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शनिवार को फिर से झड़प की खबर सामने आई है।

पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकल बवाल देखने को मिला। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग भी किया। वहीं अब शनिवार को हावड़ा के पांचला बाजार में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के एक समूह के बीच ताजा झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों के पथराव किए जाने पर पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

#WATCH | West Bengal: Fresh clash b/w Police & a group of protesters breaks out at Panchla Bazaar in Howrah. Police use tear gas shells to disperse them as protesters pelt stones

Violent protests broke out here y'day over controversial remarks of suspended BJP spox Nupur Sharma. pic.twitter.com/8ZhZ2bNVMG