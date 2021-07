ममता बनर्जी ने चला बड़ा दांव, बीजेपी के टिकट पर MLA बने मुकुल रॉय को बनाया PAC चेयरमैन

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता, 09 जुलाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज विधानसभा में बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और बाद में टीएमसी में घर वापसी करने वाले मुकुल रॉय को ममता बनर्जी की सरकार ने पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (पीएसी) चेयरमैन नियुक्त किया है। मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष बनाए जाने का बीजेपी विधायकों ने जमकर विरोध किया और सदन से वॉक आउट कर दिया।

दरअसल, शारदा घोटाले के आरोपी मुकुल रॉय को पीएसी चीफ बनाकर सीएम ममता ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला ये कि 'विपक्षी विधायक' को पीएसी चेयरमैन बनाए जाने की नियम का पालन किया क्योंकि आधिकारिक तौर पर मुकुल रॉय बीजेपी के विधायक हैं। और दूसरा ये कि अपनी पार्टी में आ चुके व्यक्ति को अहम पद सौंप दिया। मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की अगुआई में पार्टी के विधायक वॉकआउट कर गए।

WB | Speaker has used his power to announce Mukul Roy as PAC (Public Accounts Committee) Chairman. This is the first time that no name from opposition parties has been selected for chairmanship: LoP Suvendu Adhikari after Roy appointed as PAC Chairman of Legislative Assembly pic.twitter.com/rTeJS1zJ1X