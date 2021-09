दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा- वो नंदीग्राम से भी यही सोचकर लड़ी थीं कि जीतेंगी, लेकिन...

West Bengal

कोलकाता, सितंबर 12। पश्चिम बंगाल की तीन विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और टीएमसी का प्रचार जोरों से चल रहा है। इस उपचुनाव में सभी की नजरें भवानीपुर सीट पर रहेंगी, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। भवानीपुर में टीएमसी और बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच रविवार को पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष प्रचार के लिए भवानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल के समर्थन में प्रचार किया।



Mamata Banerjee fought from Nandigram thinking that she would win, but she lost. No one can predict what may happen in politics. Priyanka Tibrewal has lead the fight for justice against post-poll violence here: West Bengal BJP President Dilip Ghosh in Bhabanipur pic.twitter.com/JlqNVTKWkt