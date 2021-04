'घर में मां-बहन है तो BJP को वोट देने से पहले सोचें',TMC प्रत्याशी कौशानी का वीडियो वायरल, सफाई में कही ये बात

West Bengal

oi-Pallavi Kumari

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में एक के बाद एक वीडियो और ऑडियो राजनीतिक दलों के नेताओं के वायरल हो रहे हैं। ताजा मामला एक्ट्रेस से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार बनीं कौशानी मुखर्जी से जुड़ा है। कृष्णानगर विधानसभा सीट से टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ रहीं कौशानी मुखर्जी का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कौशानी मुखर्जी चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर बीजेपी के वोटरों को धमकाते हुए दिख रही हैं। वायरल वीडियो में कौशानी मुखर्जी कहते हुए दिख रही हैं, ''आप लोग यहां आइये। क्या आप सभी भाजपा के समर्थक हैं? सोचिये और वोट दीजिये। सभी के घर में माताएं और बहनें हैं।'' वीडियो के वायरल होने के बाद इस मामले पर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने इसको लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है चुनाव आयोग से शिकायत की है।

कौशानी मुखर्जी ने जो वीडियो फेसबुक पर शेयर किया।

बीजेपी नेता द्वारा शेयर किया गया कौशानी का वायरल वीडियो

মাননীয়ার অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ পাওয়া আরো এক বাংলার মেয়ে।@AITCofficial candidate from Krishnanagar North, Koushani Mukherjee is openly giving threats to BJP Voters.

TMC leaders have always used rape threats to intimidate the opposition.

This time no one is scared!#EbarBJP pic.twitter.com/dkeAWtkBiD